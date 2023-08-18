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Giriş Tarihi: 18.8.2023 10:37 Son Güncelleme: 18.8.2023 10:46

15 binden fazla sahte hormon ilacı ele geçirildi… Piyasa değeri 5 milyon lira…

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira olan 15 bin 535 adet sahte doping, hormon ve vitamin ilaçları ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
15 binden fazla sahte hormon ilacı ele geçirildi… Piyasa değeri 5 milyon lira…

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Pendik İlçesi'nde bulunan beş farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira olan 15 bin 535 adet sahte doping, hormon, vitamin ilaçları, hayvanların tedavilerinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar, iki ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte ilaçlara el konuldu.

15 binden fazla sahte hormon ilacı ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira… | Video

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15 binden fazla sahte hormon ilacı ele geçirildi… Piyasa değeri 5 milyon lira…
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