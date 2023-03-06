15 gol yedi ama hayatı kurtuldu

İnsan Kaynakları Danışmanı olan 41 yaşındaki Şems Hakan Sönmez, iş hayatı dışında profesyonel olarak da futbol oynuyordu. Kaleci olan Sönmez, son zamanlarda maça çıktığında aşırı terlemeye ve yorulmaya başladı. Hatta aşırı yorulduğu için birkaç maçta da oynayamadı. Sönmez, "Oynadığım maçlarda en çok 2-3 gol yiyordum. Son çıktığım maçta tam 15 gol yedim. Isınma hareketlerinde ve maçın ilk dakikalarında çabuk yorulma ve aşırı terlemeye başladım. Ellerimde güçsüzlük ve reflekslerinde azalma oluştuğu için topu tutamamaya başladım. Son maçımda 15 gol yiyince de bir problem olduğunu anladım." dedi.