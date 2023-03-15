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Giriş Tarihi: 15.3.2023 23:07

15 gündür haber alınamayan emekli polis ölü bulundu

Konya'da 15 gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru Adnan Yavuz (60), evinde ölü olarak bulundu. Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak

İHA
15 gündür haber alınamayan emekli polis ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

3 katlı binanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz'dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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15 gündür haber alınamayan emekli polis ölü bulundu
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