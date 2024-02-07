Cumhur İttifakı adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Şehitler Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Kocaispir, MHP Adana İl Başkanlığı'nın düzenlediği '6 Şubat Depremi Anma ve Miraç Kandili' programına katıldı. Daha sonra AK Parti ve MHP Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Kocaispir, partililerle buluştu.

Burada partililere hitap eden Başkan Kocaispir; "Cumhur İttifakı çatısında aşı tutmuştur. Çünkü Cumhur İttifakı çatısı 15 Temmuz hain darbe girişimden sonra milletin kendi elleriyle kurduğu bir ittifaktır. Masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. O sebeple mayasını bu milletin attığı bu ittifak Allah'a şükür etle tırnak olmuş dimdik ayaktadır" diye konuştu.

Konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine atıfta bulunan Başkan Kocaispir, şöyle devam etti; "Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi etmek için beni arayıp 'Adana'yı istiyorum' dediğinde 'Sayın Cumhurbaşkanım 1 Nisan sabahı Adana'nın anahtarını size takdim edeceğim' dedim. Değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli de Mersin'e geldiğinde kendisi ile görüşmemde; 'Başkanım Adana'yı istiyoruz. Bizim arkadaşlarımız da seninle beraber olacaklar, Adana'yı alacaksınız' dedi. Şimdi ben de diyorum ki Adana'yı almak yetmez, Çukurova'yı da alacağız, 15 ilçenin alayını alacağız."