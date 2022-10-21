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Giriş Tarihi: 22.10.2022

15 ilde yaylalar beyaza büründü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
15 ilde yaylalar beyaza büründü
Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars, Tunceli, Bingöl, Van, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta yüksek kesimlere ve yaylalara kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte etraf beyaza büründü. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek yaylalara kar yağdı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kars Sarıkamış kayak merkeziyle Allahuekber Dağları da beyaza büründü. Rize'nin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönmeye başladı. Van'ın Bahçesaray karayolunda 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı, bölgede sis de etkili oldu.

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15 ilde yaylalar beyaza büründü
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