15 iş makinesi 50 personel gitti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması çalışmaları için 15 iş makinesi ile 50 personeli Gaziantep'e gönderdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Depremin hemen ardından 5 araç ve 22 itfaiye personelini arama kurtarma çalışmaları için Malatya'ya yollayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 tır su, 1 tır gıda ve BURFAŞ bünyesindeki mobil mutfağı 45 personelle Gaziantep'e göndermişti.