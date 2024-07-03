15 kaçak göçmen Amasya’da yakalandı

Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa yaptıkları operasyonda ülkemize kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve polise yakalanmamak için öncü aracın peşinde başka bir araçta yolculuk yapan Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya girişinde ilk önce öncü olarak gelen araç durduruldu, ardından düzensiz göçmenleri taşıyan hafif ticari araç durduruldu. Hafif ticari araçtan çıkan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, düzensiz göçmenlere öncülük eden ilk araçtaki 3 Türk vatandaşı ve göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken düzensiz göçmenlere öncülük eden öncü araçtaki 3 Türk vatandaşı ve göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Düzensiz göçmenleri taşıyan 4 organizatörden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.