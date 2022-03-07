15 kişinin öldüğü kazada savcılık kararını açıkladı

Balıkesir çevre yolu OSB yakınlarında meydana gelen kazada, yoldan çıkarak bariyerleri aşan ve şarampole devrilen yolcu otobüsünde can pazarı yaşanmıştı. Taklalar atarak hurdaya dönen otobüsteki yolculardan 15'i yaşamını yitirirken, 17 yolcu da yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmalarda, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, firmanın kazanın oluşumuyla ilgili bir kusurunun bulunmadığına yer verildi. Elde edilen raporlar doğrultusunda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Diğer yandan kazada asli kusuru bulunan otobüs şoförü Kerem Başol'un aynı kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.