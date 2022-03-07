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Giriş Tarihi: 7.3.2022 15:19 Son Güncelleme: 7.3.2022 15:29

15 kişinin öldüğü kazada savcılık kararını açıkladı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
15 kişinin öldüğü kazada savcılık kararını açıkladı

Balıkesir’de geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne 17 kişinin de yaralanmasına neden olan feci kazada Savcılık kararı açıklandı. Otobüs şoförünün de hayatını kaybettiği kaza ile ilgili firmanın kusurunun olmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Balıkesir çevre yolu OSB yakınlarında meydana gelen kazada, yoldan çıkarak bariyerleri aşan ve şarampole devrilen yolcu otobüsünde can pazarı yaşanmıştı. Taklalar atarak hurdaya dönen otobüsteki yolculardan 15'i yaşamını yitirirken, 17 yolcu da yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmalarda, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, firmanın kazanın oluşumuyla ilgili bir kusurunun bulunmadığına yer verildi. Elde edilen raporlar doğrultusunda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Diğer yandan kazada asli kusuru bulunan otobüs şoförü Kerem Başol'un aynı kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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15 kişinin öldüğü kazada savcılık kararını açıkladı
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