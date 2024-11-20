Diyarbakır’daki yangında 15 kişi hayatını kaybetmişti: Bilirkişi raporu Ankara başsavcılığına gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yangın dosyasıyla ilgili bilirkişi oluşturuldu. Uzman ekiplerin yer aldığı bilirkişi heyeti, yangının nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarına başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce talep edilen bilirkişi heyeti 'yangının çıkış nedenini' belirleyemeyince, başsavcılık dosyayı Ankara başsavcılığına göndermeyi uygun bulduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti.

Bu arada, yangında Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar, Mardin'de ise 7 bin dekar tarım alanının yanarken, 924 küçükbaşın ise öldü.