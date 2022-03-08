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Giriş Tarihi: 9.3.2022

15 market için tutanak tutuldu

15 market için tutanak tutuldu
KOCAELİ ve Düzce'de temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yapıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, raflardaki ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatı farklı olduğu tespit edilen 15 işletme hakkında tutanak tutuldu. Zabıta memuru Ömer Önal, rutin kontrolleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Vatandaşların şikayetleri üzerine rutin kontrollerimizi biraz daha yoğunlaştırdık. Zabıta Müdürlüğü olarak Düzce'de marketlerde kasa ve raf fiyatlarını denetliyoruz. Fark tespiti olduğu zaman tutanak tutarak ceza için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyoruz. Ekiplerimiz denetimlerini devam ettirecek" diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlere denetim yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konular incelendi. AA

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15 market için tutanak tutuldu
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