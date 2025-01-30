1,5 milyar kaçak sigara ele geçirildi

ALMAN gümrük yetkilileri yıllar süren soruşturma sonucunda Avrupa Birliği'ne (AB) 1,5 milyar adet kaçak sigara soktuğu iddia edilen uluslararası çeteyi çökertti. Operasyonda 10 şüpheli tutuklandı ve 550 milyon Euro'luk vergi kaybının önlendiği açıklandı.

İNŞAAT MALZEMESİ SÜSÜ

Hannover Gümrük Soruşturma Dairesi ve Bielefeld Başsavcılığı'nın ortak açıklamasına göre çetenin uzun yıllar boyunca vergisiz sigaraları Türkiye ve İran'daki resmi üreticilerden temin ederek deniz yoluyla AB'ye taşıdığı açıklandı. Kaçakçılar, gümrük belgelerinde inşaat malzemesi ibaresi kullanarak üç konteyner gönderdi. Fakat sadece ilk konteyner yasal yük içeriyordu. Diğer ikisi tamamen sigarayla doluydu.

150 KONTEYNIR DOLUSU SİGARA

Soruşturmanın Mayıs 2020'de Belçika'nın Antwerp LimanıEnda vergisiz sigaralarla dolu konteynerlerin ele geçirilmesiyle başladığı bildirildi. İncelemelerde çetenin 150 konteyner dolusu sigara ve 51 ton nargile tütünü kaçırdığı tespit edildi.