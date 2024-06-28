15 milyar liralık vurguna operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Emniyeti; Fatih İlçesi'nde "Kara Para Aklama" operasyonu düzenledi. Dubai uzantılı POS Cihazları ile para çeken bir şebekeyi tespit eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iki iş yerine baskın yaptı. Yabancı ülke vatandaşlarına ait bin 491 banka kartı, 71 POS Cihazı, 229 bin 355 lira, 116 bin 562 dolar, 17 para sayma makinesi, dijital materyaller, çok sayıda POS Cihazı slipleri ile belgeler ve imitasyon altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen POS Cihazları, BDDK tarafından incelendi. "İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak, 5464 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen şebeke üyelerinin, ülkemizde yurt dışında faaliyet yürütülen bazı şirketlere ait olan POS Cihazları üzerinden "Kuyumculuk" faaliyeti izlenimi vererek komisyon karşılığında POS Cihazları aracılığıyla 15 milyar lira çekim yaptıkları tespit edildi.