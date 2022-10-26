1.5 milyon euro’luk infazda köstebek çıktı

Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin İstanbul'da suikastla öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in infazında "köstebek" şüphesi ortaya çıktı. İki çetenin işbirliği yaparak 1.5 milyon euro'ya infaz ettiği Vukotiç'in öldürüldüğü aracın altında ve bagajının içindeki döşemenin altında uydu bağlantılı üç adet GPS (takip) cihazı bulunmuştu. Olaydan sonra Jovan Vukotiç'in öldürüldüğü aracın plakalarını sökerek bagaja koyan ve iki cep telefonu yol kenarındaki bariyerlerin arasında bulunan Vukotiç'in şoförü E.K.'nın, infazdan önce çetelerden birinin üyesiyle telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Tutuklanan E.K. diğer şüphelilerle birlikte yargılanacak.