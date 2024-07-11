15 milyon euroluk şantaj! Schumacher ailesini tehdit eden kişi Türk çıktı

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Wülfrath şehrinde yaşayan Marcus F., Schumacher Ailesi tarafından 4 yıl önce işe alındı. İddiaya göre; Marcus F., Ailenin yakın korumalığını yapmasının yanısıra Schumacher'ın özel fotoğrafların dijital ortama aktarılmasından sorumluydu. Bu içerikler arasında Schumacher'in 29 Aralık 2013'te Méribel'de ( Fransa ) geçirdiği ciddi kayak kazasından sonraki yıllardaki hastane fotoğrafları da yer alıyordu.

AĞIR BORÇ İÇİNDEYDİ

İddiaya göre son dönem yoğun borç içerisine giren Markus F., Schumacher ailesine hain bir plan hazırladı. Daha önceki yıllarda tanıştığı bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz T. ile bağlantıya geçen Markus F., Schumacher'e ait özel görüntüleri arkadaşıyla paylaşarak planını anlattı.

YILMAZ T.

15 MİLYON EURO İSTEDİ

Aileyle ilk temas geçtiğimiz yıl oldu. 53 yaşındaki Yılmaz T. 3 Haziran Pazartesi günü Schumacher'in İsviçre'deki ofisini arayarak elinde Schumacher'e ait fotoğraf ve belgelerin olduğunu söyledi. Yılmaz T. Wuppertal'da anonim bir numaradan yaptığı aramada elinde iki adet hard disk bulunduğunu ve bunlardan birinde Schumacher'e ait 500'e yakın fotoğraf, diğerinde ise belgeler, videolar ve ilaç listesinin bulunduğunu belirtti. Yılmaz T., Schumacher'in ailesinin iş birliği yapmaması halinde, bu verilerin 'darknet' ortamına düşebileceğini söyledi ve aileden 15 milyon euro istedi.

İHBAR ETTİLER

Schumacher'in ofisi ve ailesi ise şantajcının elindeki verilerin gerçekliğini kontrol etmek için e-mail ile kendilerine göndermesini istedi ve bir e-mail adresi verdi. Yılmaz T., aynı gün yani 11 Haziran'da 30 yaşındaki oğlu Daniel L. üzerinden anonim bir e-posta adresi oluşturup ilk e-mail'i gönderdi. Verilerin gerçekliği kesinleşince Schumacher'in ailesi İsviçre güvenlik birimlerini arayıp ihbarda bulundu.

TUTUKLANDILAR

Polis, gerek telefon görüşmeleri gerekse e-mail yazışmaları üzerinden şantajcıları takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu baba ve oğlun Wuppertal'da olduklarını belirledi ve yapılan araştırmada kimliklerini tespit etti. Yılmaz T. ve oğlu Wuppertal'dan Konstanz'a giderken 19 Haziran'da mola vermek için durdukları Gross-Gerau'daki bir süpermarketin otoparkında polisler tarafından yakalandı. Polis, Yılmaz T.'nin ifadesinin ardından Markus F.'yi (52) Wülfrath'taki evinde tutukladı. İkisi de gözaltında tutulurken, Daniel L. kefaletle serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

2017 yılında da F1 pilotu Michael Schumacher'in çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin B.'ye 1 yıl 9 ay hapis, 4 bin 500 euro para ve 50 saatlik kamu hizmeti cezası verilmişti.