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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:05

15 milyon liralık kamu zararı operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
15 milyon liralık kamu zararı operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Yurt dışından turistik kolaylıklardan yararlanılarak getirilen çalıntı lüks araçları satan ve 15 milyon liralık kamu zararı oluşturan 17 kişi operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "Lüks Oto Kaçakçılığı" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonu düzenledi.

Ülkemize bazı turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcuların beraberinde getirdikleri, yurt dışından çalıntı oldukları ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandıkları belirlenen yedi lüks aracın sahte fatura ve sahte belgelerle satıldığı belirlendi. Araçların şase numaralarında oynamalar yapıldığı, noter vasıtasıyla trafik tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği ve araçların satılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda beş lüks araca el konuldu.

Ele geçirilen beş lüks aracın tahmini kamu zararının 15 milyon lira olduğu ifade edildi. Aralarında bir Noter Katibi ve lüks oto galerisi sahiplerinin de bulunduğu 22 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Samsun, Ankara, Amasya ve Diyarbakır'da 24 farkı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak lüks otomobil satışlarında kullanılan çok sayıda belge ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

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15 milyon liralık kamu zararı operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
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