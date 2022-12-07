1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı

Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü. Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi.