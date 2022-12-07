Bahçelievler'de 30 Kasım günü yaşanan olayın ardından şikayetçi olan kuyumcu B.D., aracından 1.5 milyon liralık altının çalındığını söyledi.
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti.
Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü. Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi.