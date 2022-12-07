Haberler Yaşam Haberleri 1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:05 Son Güncelleme: 7.12.2022 11:22

1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de bir AVM otoparkındaki aracın içinden 1.5 milyon liralık altın çalan şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin alışveriş merkezine girip çıktıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şilili oldukları öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı

Bahçelievler'de 30 Kasım günü yaşanan olayın ardından şikayetçi olan kuyumcu B.D., aracından 1.5 milyon liralık altının çalındığını söyledi.

1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti.

Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü. Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi.

Şüphelilerin olayın ardından İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri ve otogardan otobüse binerek Tiflis'e hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ankara otogarında düzenlenen operasyonla şüpheliler Jaime M.V.D.(40) ile Daniel A.Y.H. (40) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA