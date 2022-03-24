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Giriş Tarihi: 24.3.2022 13:50 Son Güncelleme: 24.3.2022 14:01

1.5 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 136 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
1.5 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 136 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişi yakalandı. Şüphelilerin 20 kişiyi 1.5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devre mülk sahiplerinden gelen şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Bayraklı ilçesinde ofis tutan şüphelilerin, iletişime geçtikleri devre mülk sahiplerini, "Devre mülkünüzü yüksek fiyatla satabiliriz ancak tadilat için masraf yapmak gerekiyor." diyerek kandırdıkları, sözleşme imzalatıp internet bankacılığı aracılığıyla kredi çektirdikleri ve bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

20 KİŞİYİ 1.5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Zanlıların aynı yöntemle ilk belirlemelere göre 20 kişiyi mağdur ettikleri ve 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Polis ekipleri Bayraklı'daki ofisin de aralarında bulunduğu İzmir ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 136 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 93'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 43'ünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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1.5 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 136 gözaltı
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