15 öğrenciyi arı soktu okul tatil edildi

Bursa'da bir okulun öğrencileri, kovanlarına çomak soktukları yabani arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu 15 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. İnegöl ilçesinde, dün sabah saat 09.30 sıralarında ilk teneffüse çıkan, Ertuğrulgazi Ortaokulu'nun öğrencilerinden bazıları, bahçedeki ağaçta gördükleri yabani arı kovanına sopa sokup vurdu. Kovandan çıkan kızgın arılar ise öğrencilere saldırdı. Büyük bir panik yaşayan öğrenciler ise arıların saldırısından kurtulmak için sağa sola kaçışmaya başladı. Arıların soktuğu 15 öğrenci, öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Ortaokulu'ndaki eğitime bir gün ara verdi.