Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 15 Temmuz bankalar açık mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 21:00 Son Güncelleme: 14.7.2022 21:00

15 Temmuz yarın bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 15 Temmuz bankalar açık mı, tatil mi?

15 temmuz banka çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bayram tatili ile birleştirilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Bireysel bankacılık işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar; “15 Temmuz bankalar açık mı kapalı mı” sorusuna yanıt arıyor. Havale veya EFT yapacaklar da sorgulamalara başladı. Peki, 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? İşte yanıtı…

15 Temmuz yarın bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 15 Temmuz bankalar açık mı, tatil mi?

"15 temmuz bankalar açık mı" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler havale ve EFT işlemlerinin yanı sıra 15 temmuz banka çalışma saatleri konusunda da araştırmalara başladı. Bayram tatili ile birleştirilen 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankacılık işlemleri olanlar soruyor: 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, tatil mi? İşte detaylar…

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar; resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2022 Cuma günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de kapalı olacaklar.

Bu noktada "15 Temmuzda Havale ve EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer" soruları da yanıt arıyor.

15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Havale işlemi 7/24 gerçekleştirildiğinden 15 Temmuz resmi tatilinde de gerçekleştirilebilecek.

EFT için ise mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cuma günü ardından hafta sonu tatiline girecek olan bankalar 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yeniden şubelerde hizmet verecek.

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15 Temmuz yarın bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 15 Temmuz bankalar açık mı, tatil mi?
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