"15 temmuz bankalar açık mı" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler havale ve EFT işlemlerinin yanı sıra 15 temmuz banka çalışma saatleri konusunda da araştırmalara başladı. Bayram tatili ile birleştirilen 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankacılık işlemleri olanlar soruyor: 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, tatil mi? İşte detaylar…
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar; resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2022 Cuma günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de kapalı olacaklar.
Bu noktada "15 Temmuzda Havale ve EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer" soruları da yanıt arıyor.
15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Havale işlemi 7/24 gerçekleştirildiğinden 15 Temmuz resmi tatilinde de gerçekleştirilebilecek.
EFT için ise mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.