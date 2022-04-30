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Giriş Tarihi: 30.4.2022 18:48 Son Güncelleme: 30.4.2022 19:19

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramına iki gün kala İstanbullular mega kenti terk etmeye başladı. Bayrampaşa'daki 15 temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başlarken bilet fiyatlarında da yüzde 20’lik artış görüldü.

Ramazan Bayramına iki gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otogarın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Artan bilet fiyatları ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle bu sene önceki yıllara göre daha az kalabalık oluştururken, yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

"YOĞUNLUĞUN BİR HAFTA 10 GÜN ÖNCE BAŞLAMASI GEREKİYORDU"

Otobüs firması çalışanıları Ramazan Bayramına bir iki gün kalmasına rağmen geçmiş yıllardaki gibi yoğunluğun olmadığını bilet fiyatlarının şehirden şehre değiştiğini Adana ve Gaziantep fiyatları 400 ile 500 arasında değiştiğini söylediler. Firma çalışanları, "Bugün bir aile memleketine ailesini ziyarete gitse, 3 kişi gitmeye kalksalar, gidiş geliş en az 10 bin lira. Tabi ki bu da yoğunluğu etkiledi. Normalde bayram yoğunluğunun bundan bir hafta 10 gün önce başlaması gerekiyorken, bir iki gün kala beklendiği gibi kalabalık ve yoğunluk olmadı" dediler.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu
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