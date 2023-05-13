15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği görüldü. Seçim sebebiyle oluşan yolcu hareketliliğinin gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

DEPREM BÖLGESİNE EK SEFERLER KONULDU

İşletmeci Şehabettin Laçin , "Tek tük uzun yolculuk rotalarına ek seferler konuldu, kısa mesafelere ise maalesef konulmadı. Deprem bölgesine, özellikle Hatay'a ve doğuya ek seferler oldu. Çarşamba ve Perşembe'den itibaren işlerimiz iyi. Bugün akşama kadar tüm firmalar dolu" dedi