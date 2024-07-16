15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde protokol üyeleri ve vatandaşlar ilk olarak sabah saatlerinde şehit mezarlarını ziyaret etti. Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve beraberindeki heyet Emirler Mezarlığında bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra Atatürk Parkında 15 Temmuz gecesi yaşanan anların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Günün son etkinliği ise Atatürk Parkı'ndaki 15 Temmuz Anma programıyla devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Anma programına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AK Parti Gümüşhane milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane milletvekili Musa Küçük, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.