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Giriş Tarihi: 20.8.2024 16:46 Son Güncelleme: 20.8.2024 20:37

15 Temmuz Derneği, şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi... İsmi Afrika’daki su kuyusunda yaşayacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti 15 Temmuz Derneği tarafından yerine getirildi. Tanzanya, Pemba Adası’nda şehit Mehmet Ali Horoz adına su kuyusu açıldı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
15 Temmuz Derneği, şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi... İsmi Afrika’daki su kuyusunda yaşayacak

İki ay önce Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan üç gün önce çektiği videoda bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılmasını istemişti.

15 Temmuz Derneği, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirdi. Dernek, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani Köyü'nde şehit Horuz'un adına bir su kuyusu açtı.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK BİR ONUR"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehidin vasiyetini yerine getirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Şehidimiz Mehmet Ali Horoz, yalnızca vatanı için değil, insanlık için de yüreği büyük bir kahramandı. Onun bu yüce gönüllü vasiyetini yerine getirmek bizim için bir onurdu. Tanzanya'da açtığımız bu su kuyusu, hem onun aziz hatırasını yaşatacak hem de ihtiyaç sahibi insanlara umut olacak. Bu vesileyle, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."

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15 Temmuz Derneği, şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi... İsmi Afrika’daki su kuyusunda yaşayacak
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