Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz bugün eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:55 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:56

15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz bugün eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün eczaneler açık mı sorusunu vatandaşlar sürekli soruyor. 15 Temmuzun resmi tatil olup olmadığı pek bilinmediği için bu sorunun sorulması normal. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olarak kabul edildi ve bugün birçok yer kapalı. Vatandaşlar da bu sebeple 15 Temmuz eczaneler kapalı mı sorusunu sürekli soruyor. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar!

15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz bugün eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuzda eczaneler açık mı sorusunu vatandaşlar sürekli olarak soruyor. Milli bayramlar resmi bayram statüsündedir ve o günler her iş yeri kapalı olmak zorundadır. Kapalı olmadığı dahilinde ek mesai ödenmelidir. Bununla birlikte bugün eczaneler kapalı mı çalışmıyor mu sorusu da sıklıkla yöneltiliyor. Nöbetçi eczane arayan binlerce vatandaş bu soruları yöneltiyor. Peki, 15 Temmuz bugün eczaneler açık mı? İşte detaylar

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 09.00- 19-00

Cumartesi: 09.00- 19.00

Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet vermekte.

ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz bugün eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA