15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz bugün eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuzda eczaneler açık mı sorusunu vatandaşlar sürekli olarak soruyor. Milli bayramlar resmi bayram statüsündedir ve o günler her iş yeri kapalı olmak zorundadır. Kapalı olmadığı dahilinde ek mesai ödenmelidir. Bununla birlikte bugün eczaneler kapalı mı çalışmıyor mu sorusu da sıklıkla yöneltiliyor. Nöbetçi eczane arayan binlerce vatandaş bu soruları yöneltiyor. Peki, 15 Temmuz bugün eczaneler açık mı? İşte detaylar