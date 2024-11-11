15 Temmuz Gazisi Algan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Mardinli Halil Algan, 15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişimine karşı direniş gösteren vatandaşlar arasında yer almış ve bu süreçte yaralanarak gazi unvanını almıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul'da darbecilere karşı sokağa dökülenlere katılan ve darbecilerin kullandığı tankın üzerine çıkarak onlara engel olmaya çalıştığı sırada açılan ateş ile yaralanan Mardinli Halil Algan belden aşağısı felç olmuştu. Mardinli gazi Halil Algan bir yıllık tedavinin ardından 2017 yılında memleketi Mardin'e dönmüş, Ailesi, yakınları ve hemşerileri tarafından Mardin Havalimanında Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanmıştı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

O günden bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gazi Halil Algan, bir süre önce Mardin de Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, buradan ambulans uçak ile Ankara etlik şehir hastanesine sevk edilen Algan burada yaşamını yitirdi. Algan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olurken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'da yayınladığı mesaj ile başsağlığı diledi. Vali Akkoyun mesajında, Mardinli hemşehrimiz, 15 Temmuz Gazimiz Halil Algan tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Kahraman Gazimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Vatanımıza ve bağımsızlığımıza kast eden hain darbecilere karşı canı pahasına mücadele eden Kahraman Gazimiz Halil Algan, gösterdiği cesaret ve fedakârlıkla milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır." ifadelerine yer verdi.

GAZİ ALĞAN İÇİN DEFİN TÖRENİ DÜZENLENECEK

15 Temmuz Gazisi Halil Algan'ın naaşı Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanından alındıktan sonra İkindi Namazına Müteakip Midyat Şenköy'de defnedilecek.

15 TEMMUZ GAZİSİ MEMLEKETİ 2017 DE MARDİN BAYRAKLARLA KARŞILANMIŞTI

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul'da darbecilerin açtığı ateş ile yaralandıktan sonra İstanbul'da ardından Ankara'da tedavisine devam edilen ve yaklaşık 1 yıl sonra, 2017 Ağustos ayında İlk kez Mardin'e dönen Gazi Halil Algan, havaalanında yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "Olay günü Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine herkes gibi sokağa çıktık. Birkaç kişi ile tankın üzerine çıkarak tankın içindekileri dışarı çıkarırken tankın içinden bana ateş açıldı yaralandım. Vatan için her zaman ölürüz vatan bölünmez bir bütündür" Şeklinde konuşmuştu.