15 Temmuz Gazisi Davut Paşa 25. Ameliyatını oldu

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında, İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası'nda vücuduna 7 kurşun isabet eden ve bir parmağını kaybeden Samsun Sahra Sıhhiye Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25. ameliyatını oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Tümgeneral Davut Ala'nın, ameliyat sonrası ilk sözü "Ben bu ülkeyi seven herkese her gün dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum" oldu. Gazi Tümgeneral Davut Alâ, geçen yıl 19 Nisan'da da yine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı anda 3 operasyon geçirmişti.