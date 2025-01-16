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Giriş Tarihi: 16.1.2025 14:01 Son Güncelleme: 16.1.2025 14:14

15 Temmuz Gazisi Davut Paşa 25. Ameliyatını oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristlerin kurşunlara hedef olan Samsun Sahra Sıhhiye Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, 25. kez ameliyat masasına yattı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
15 Temmuz Gazisi Davut Paşa 25. Ameliyatını oldu

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında, İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası'nda vücuduna 7 kurşun isabet eden ve bir parmağını kaybeden Samsun Sahra Sıhhiye Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25. ameliyatını oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Tümgeneral Davut Ala'nın, ameliyat sonrası ilk sözü "Ben bu ülkeyi seven herkese her gün dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum" oldu. Gazi Tümgeneral Davut Alâ, geçen yıl 19 Nisan'da da yine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı anda 3 operasyon geçirmişti.

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15 Temmuz Gazisi Davut Paşa 25. Ameliyatını oldu
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