Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Gazisi Doğan; "Bugün olsa yine aynı mücadeleyi veririm"
Giriş Tarihi: 18.7.2023 16:57 Son Güncelleme: 18.7.2023 17:32

15 Temmuz Gazisi Doğan; "Bugün olsa yine aynı mücadeleyi veririm"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında öğrenci olarak bulunduğu Ankara'da yaralanan Muhammed Doğan, "Bizler o zaman ne mücadele verdiysek bugün de aynı mücadeleyi vermeye hazırız. Bu vatan bizim başka vatanımız yok." dedi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
15 Temmuz Gazisi Doğan; Bugün olsa yine aynı mücadeleyi veririm

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da olduğunu ve Cumurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kızılay Meydanı'na indiğini anlatan Muhammed Doğan, "Orada toplanan vatanseverlerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı tarafına doğru gittik. Orada da tanklar geliyor, milletin üzerine yürüyordu. Hatta vatandaşlardan bazıları önüne geçip tankı durdurmaya çalışıyorlardı. Fakat yine de tankları milletin üzerine sürdüler. 5 -10 dakikada bir yaralananlar oluyordu. Gece 03.00 gibiydi. Helikopterin üzerimize ateş etmesi sonucu yaralandım. 20-30 adet şarapnel parçası gelmiş, bir tanesi leğen kemiğini kırmış. Helikopterlerin ateşe devam etmesi nedeniyle 300-400 metre yerde sürüklendik daha sonra 2-3 kişi beni kucaklayarak ambulansların olduğu bölgeye götürdüler." dedi.

Bu yıl hac vazifesini yaparak Erzincan'a dönen Gazi Muhammed Doğan; "Allah böyle hainlikleri bir daha göstermesin. Bizler o zaman ne mücadele verdiysek bugün de aynı mücadeleyi vermeye hazırız. Bu vatan bizim başka vatanımız yok." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı
Son dakika: MKE fabrikasında patlama! Peş peşe flaş açıklamalar: 1'i ağır 4 yaralı
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası
FETÖ’cü Osman Şimşek neden konuştu?
Ben 10 gün önce nasıl öldüm?
Otomotiv pandemi öncesine döndü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erdoğan’ın Körfez ziyareti ve Türkiye için yeni fırsat penceresi
Hicri sene sonu duası Türkçe- Arapça okunuşu 2022! Sene sonu duası nasıl okunur, anlamı ve fazileti nedir? Hicri yılbaşı ve yılsonu duaları nasıl okunur, önemi nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz Gazisi Doğan; "Bugün olsa yine aynı mücadeleyi veririm"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA