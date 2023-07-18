15 Temmuz Gazisi Doğan; "Bugün olsa yine aynı mücadeleyi veririm"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da olduğunu ve Cumurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kızılay Meydanı'na indiğini anlatan Muhammed Doğan, "Orada toplanan vatanseverlerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı tarafına doğru gittik. Orada da tanklar geliyor, milletin üzerine yürüyordu. Hatta vatandaşlardan bazıları önüne geçip tankı durdurmaya çalışıyorlardı. Fakat yine de tankları milletin üzerine sürdüler. 5 -10 dakikada bir yaralananlar oluyordu. Gece 03.00 gibiydi. Helikopterin üzerimize ateş etmesi sonucu yaralandım. 20-30 adet şarapnel parçası gelmiş, bir tanesi leğen kemiğini kırmış. Helikopterlerin ateşe devam etmesi nedeniyle 300-400 metre yerde sürüklendik daha sonra 2-3 kişi beni kucaklayarak ambulansların olduğu bölgeye götürdüler." dedi.

Bu yıl hac vazifesini yaparak Erzincan'a dönen Gazi Muhammed Doğan; "Allah böyle hainlikleri bir daha göstermesin. Bizler o zaman ne mücadele verdiysek bugün de aynı mücadeleyi vermeye hazırız. Bu vatan bizim başka vatanımız yok." diye konuştu.