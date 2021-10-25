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Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:12 Son Güncelleme: 25.10.2021 15:28

15 Temmuz gazisi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
15 Temmuz gazisi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da yeni tip karonovirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş (42), Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da lokanta işletmecisiyle FETÖ'nün 15 Temmuz'da giriştiği kanlı darbe girişiminde 5 çocuk babası Şanlıurfalı Şükrü Kıntaş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kıntaş'ın cenazesi memleketi olan Şanlıurfa'ya getirildi.

Yusuf Paşa Camiinde öğle namazından sonra kılının cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Kıntaş'ın cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kıntaş'ın yakınları katıldı.

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15 Temmuz gazisi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı
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