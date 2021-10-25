15 Temmuz gazisi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da lokanta işletmecisiyle FETÖ'nün 15 Temmuz'da giriştiği kanlı darbe girişiminde 5 çocuk babası Şanlıurfalı Şükrü Kıntaş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kıntaş'ın cenazesi memleketi olan Şanlıurfa'ya getirildi.

Yusuf Paşa Camiinde öğle namazından sonra kılının cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Kıntaş'ın cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kıntaş'ın yakınları katıldı.