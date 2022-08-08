Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz gazisi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 8.8.2022 21:21 Son Güncelleme: 8.8.2022 21:21

15 Temmuz gazisi yaşamını yitirdi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbeti sırasında başına isabet eden bir yorgun mermiyle yaralanan ve yatağa bağımlı hale gelen gazi Mehmet Alparslan yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
15 Temmuz gazisi yaşamını yitirdi

Olay sırasında 18 yaşında olan ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan Mehmet Alparslan yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'te vatandaşların demokrasi nöbeti için toplandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda nöbetin ikinci günü akşam saatlerinde nereden geldiği belli olmayan bir kurşun ile yaralanan 18 yaşındaki tekstil işçisi Mehmet Alparslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'na ilk koşanlardan birisi oldu. 16 Temmuz gecesi de ilk gün olduğu gibi elinde Türk bayrağı sallarken, biranda yere yığıldı. Görenler tarafından hastaneye kaldırılan gencin kafasında kurşun olduğu ve vurulduğu anlaşıldı. Tam 7 ay boyunca Gaziantep'te hastanelerde yaşam mücadelesi verdi. Yatağa mahkum olan, hareket edemeyen ve konuşamayan Alpaslan, yapılacak bir tedavi olmadığı için taburcu edilerek evine gönderildi. Mehmet Alpaslan'a 7 yıldır annesi Yeter Alpaslan bakıyordu.

15 Temmuz demokrasi nöbetinde yaralandığı için Gazilik hakkı verilen Alpaslan bugün yaşamını yitirdi. Alpaslan, yarın (salı) öğle namazına müteakiben Gaziantep Asri Mezarlığındaki Şireci Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nizip Yeni Yazı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı! MEB ile
YKS tercih sonuçları için sona gelindi! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! Yeni 2022 KPSS sınav takvimi ile alan bilgisi, ÖABT, önlisans, lisans sınavları ne zaman yapılacak?
BİM aktüel katalog psikolog doğru mu, gerçekten satılacak mı? 8 - 12 Ağustos 2022 BİM psikolog doğru mu, açıklama geldi mi?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! TV8 ile 7 Ağustos Pazar MasterChef 6. önlüğün sahibi kim oldu, finale ve yedeklere kimler kaldı?
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile erişime açılacak! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 personel alımı: GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz gazisi yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA