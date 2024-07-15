15 Temmuz kahramanı Onurcan Akçay: Kanlar içerisinde kalınca Kelime-i Şehadet getirmeye başladım!

"SENİ VURURUM" DİYENE "SENDE O YÜREK YOK" DEDİM

İstanbul Üniversitesi'nin önünde toplandığımız sırada silah seslerinin daha şiddetli geldiğini söyleyen Gazi Onurcan Akçay, "Daha önce hiç tanımadığım kişilerle kol kola girerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine doğru yürüdük. Şehzade Paça Cami'ye vardığımızda hainlerle yüz yüze geldik. Valilikte ikna ettiğimiz askerler gibi bunları da ikna ederiz düşüncesiyle üç dört arkadaş konuşmak üzere yanlarına gittik. Ancak gittiğimizde valiliğin önünde ikna ettiğimizi düşündüğümüz aynı üsteğmen olduğunu görünce durumun vahametine kapılarak direkt üstüne yürüdüm. Silahını bana doğrultunca yeniden silahını kavradım, bana hitaben söylediği "seni vururum" söylemlerine ben de "öyle kolay değil, vuramazsın, sende o yürek yoktur" diyerek karşılık verdim. Bu arada çıkan arbedede sağa sola ateş etmeye başladı. Arkamdan gelen kalabalık içerisindeki cübbeli sarıklı kişi üsteğmene tekme atması üzerine her birimiz bir yana dağıldık. Sonrasında rastgele yapılan ateş sonucunda önümdeki cübbeli sarıklı hocanın vurulduğunu gördüm. Onu kucağıma alıp kaldırmak istediğim sırada etrafımdaki kişilerin gözümün üstüne tişört ile bastırması üzerine kan revan içinde kaldığımı, bu şekilde yaralandığımı anladım, kan kaybı nedeniyle yere yığılmışım" diye konuştu.