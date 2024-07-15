15 Temmuz kahramanı Onurcan Akçay: Kanlar içerisinde kalınca Kelime-i Şehadet getirmeye başladım!

Erzurumlu 15 Temmuz gazisi Onurcan Akçay, o gece sevdiği kişiyi defalarca istemelerine rağmen reddedilmesiyle ilk darbeyi yaşadı. Bu moral bozukluğuyla çay ocağında arkadaşlarıyla otururken televizyonlarda Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını gördü. İlk başta olayın ne olduğunu anlamadıklarını ifade eden Akçay ve arkadaşları, kısa süre sonra sosyal medyadan İstanbul Valiliği'nin askerlerce ele geçirilmeye çalışıldığını öğrendiler. Darbe girişimi olduğunu fark eden Akçay, arkadaşlarıyla Akbıyık Cami Şadırvanı'nda abdest alıp Sultan Ahmet Camii'ne doğru ilerlediler. Akçay, "Bu sırada zaten millet sokağa dökülmeye başlamış, giderek kalabalık artmaya başlamıştı. Tekbirler eşliğinde Sultan Ahmet Camii'nin önüne geldiğimizde yaklaşık 300 kişiydik. Hemen yakındaki İstanbul Valiliği'ne vardığımız sırada askeri üniforma altına gizlenmiş hainlerce işgal edilmeye çalışıldığını gördük. Bunun üzerine orda beraber bulunduğumuz kişilerle üstlerine yürüdük. Bu sırada ben rütbesi üsteğmen olan biriyle tartışmaya girdim, silahını bana doğru doğrultmuştu. Ben de refleksle silahın tutarak onu ikna etmeye çalıştım. Uzun uğraşlar sonrasında diğer rütbelilerle beraber kışlalarına döneceklerini söylemeleri üzerine biz de oraya gelen özel harekât polislerinin 'Saraçhanede silah sesleri geldiği' söylemeleri üzerine yine ayni kalabalıkla beraber oraya doğru yöneldik" dedi.
"SENİ VURURUM" DİYENE "SENDE O YÜREK YOK" DEDİM
İstanbul Üniversitesi'nin önünde toplandığımız sırada silah seslerinin daha şiddetli geldiğini söyleyen Gazi Onurcan Akçay, "Daha önce hiç tanımadığım kişilerle kol kola girerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine doğru yürüdük. Şehzade Paça Cami'ye vardığımızda hainlerle yüz yüze geldik. Valilikte ikna ettiğimiz askerler gibi bunları da ikna ederiz düşüncesiyle üç dört arkadaş konuşmak üzere yanlarına gittik. Ancak gittiğimizde valiliğin önünde ikna ettiğimizi düşündüğümüz aynı üsteğmen olduğunu görünce durumun vahametine kapılarak direkt üstüne yürüdüm. Silahını bana doğrultunca yeniden silahını kavradım, bana hitaben söylediği "seni vururum" söylemlerine ben de "öyle kolay değil, vuramazsın, sende o yürek yoktur" diyerek karşılık verdim. Bu arada çıkan arbedede sağa sola ateş etmeye başladı. Arkamdan gelen kalabalık içerisindeki cübbeli sarıklı kişi üsteğmene tekme atması üzerine her birimiz bir yana dağıldık. Sonrasında rastgele yapılan ateş sonucunda önümdeki cübbeli sarıklı hocanın vurulduğunu gördüm. Onu kucağıma alıp kaldırmak istediğim sırada etrafımdaki kişilerin gözümün üstüne tişört ile bastırması üzerine kan revan içinde kaldığımı, bu şekilde yaralandığımı anladım, kan kaybı nedeniyle yere yığılmışım" diye konuştu.
"RABBİME BİR KEZ DAHA ŞÜKRETTİM"
O gece boyunca darbe girişimi hakkında bilgi almaya çalışan ve sabah her şeyin kontrol altına alındığını öğrenince şükreden Gazi Akçay, "Sonrasında gözümü hareket halindeki bir itfaiye aracının içinde açtım. Bu sırada sağa sola edilen ateş seslerini duydum. İtfaiye aracına da isabet eden mermiler olmuştu. Kan revan içerisinde kaldığımı görünce öleceğimi düşünerek Kelime-i Şehadet getirmeye başladım. Bu arada hastaneye varmıştık. İlk müdahaleler sonucunda kaşıma isabet eden şarapnel parçalarından ikisi acildeki doktorlar tarafından alindi, diğer parçaya müdahale edemediler. Sabaha kadar gözetim altında tutuldum. Bu sırada darbe girişimi hakkında yine Cumhurbaşkanımız hakkında etrafımdakilerden bilgi almaya çalışıyordum. Sabah hastaneden taburcu edilmem üzerine dışarı çıktığımda her şeyin kontrol altına alındığını duyunca Rabbime bir kez daha şükrettim" ifadelerini kullandı.
SEVDİĞİ KIZLA EVLENDİ
15 Temmuz gecesinin ardından iki hafta sonra yapılan ameliyatla kaşındaki şarapnel parçalarının alınmasıyla tedavi edilen Gazi Onurcan Akçay, devletin sağladığı destekler için minnettar olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşadığı ilk darbenin ardından sevdiği kişi olan Gülay Akçay ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun desteğiyle evlenen Akçay, "Yaşadığım ilk darbe sonucu alamadığım Gülay Akçay ile darbeden sonra Sayın Erzurum Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun destekleri ve girişimi sonucunda isteğimiz kabul görerek kendisiyle evlenmiş ve mutlu bir yuva kurmuş bulunmaktayız" dedi.