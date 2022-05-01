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Giriş Tarihi: 1.5.2022 14:06 Son Güncelleme: 1.5.2022 14:11

15 Temmuz kahramanına ziyaretçi yoğunluğu

HAYRETTİN YENEL
15 Temmuz kahramanına ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz Kahramanının babası Hasan Hüseyin Halisdemir: "6 yıldız göz yaşım dinmedi ama gururluyum" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen çok sayıda ziyaretçi kahramanın kabrini ziyaret ederek ona ve tüm şehitlere dualar ettiler.

Kabir ziyareti gerçekleştirenlerden bir tanesi de Şehit Assubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'di. Baba Halisdemir, önce eşi Fadimana Halisdemir'in kabrini daha sonrada şehit oğlu Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir oğlunun kabri başında dua okudu ve kabrine su döktü, gelen ziyaretçilerle sohbet etti.

5 BİN ÖMER HALİSDEMİR İSMİ KONULDU

Baba Halisdemir kabir de yaptığı konuşmasında, 6 yıldır göz yaşının dinmediniği fakat çok büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Baba Halisdemir, Avrupa hariç Türkiye'de 15 bin çocuğun adının Ömer Halisdemir konmasının büyük bir gurur olduğunu dile getiren Baba Halisdemir, Allah bir daha ülkemize 15 Temmuzları yaşatmasın" dedi.

Şehidin kabrine il dışından ve Niğde'den gelen bir çok ziyaretçi tarafından ziayret edilerek Kuran-ı Kerimler okundu, dulalar edildi.

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15 Temmuz kahramanına ziyaretçi yoğunluğu
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