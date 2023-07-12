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Giriş Tarihi: 12.7.2023 22:23 Son Güncelleme: 12.7.2023 22:40

15 Temmuz kahramanları Beyoğlu’nda özel etkinliklerle anılacak

Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutlayacak. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler gün boyu devam edecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
15 Temmuz kahramanları Beyoğlu’nda özel etkinliklerle anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek ekinliklerin İstanbul'daki en önemli merkezlerinden birisi ise Beyoğlu olacak. Beyoğlu Belediyesi gün boyu düzenleyeceği çeşitli özel etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini anacak. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi, Taksim Camii'nde 15 Temmuz şehitleri mevlit programı, Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

İSTİKLAL'DE 15 TEMMUZ DERGİ KAPAKLARI SERGİSİ AÇILACAK

15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain kalkışma, aziz milletimizin hürriyetini ve egemenliğini kahramanca savunarak kazandığı kesin bir zaferle bertaraf edildi. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında "hür tefekkürün kaleleri" olan dergilerin kapaklarına ve sayfalarına taşınan materyaller, özel olarak hazırlanan "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi"nde vatandaşlarla buluşacak. Dünya Dergiler Birliği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan serginin açılışı, 14 Temmuz Cuma günü saat 11.30'da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN TAKSİM CAMİİ'NDE MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENECEK

15 Temmuz Şehitleri için 14 Temmuz Cuma günü Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlenecek. Cuma namazına müteakiben gerçekleştirilecek programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerimizin hayrına katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

TÜRKİYE YÜZYILININ KAHRAMANLARI 3X3 BASKETBOL TURNUVASI

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası" düzenlenecek. 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Parkı Basketbol Sahasında gerçekleşecek turnuvada gençler 15 temmuz şehitlerinin anısına kıyasıya mücadele edecekler. Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak olan takımın genç sporcularına Vialand Tema Park ödülü verilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAFLARI GALATA KULESİNE YANSITILACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da başlayacak ışıklı gösteride; tarihi Galata Kulesine Türk bayrağı, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtılacak.

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15 Temmuz kahramanları Beyoğlu’nda özel etkinliklerle anılacak
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