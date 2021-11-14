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Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:00 Son Güncelleme: 14.11.2021 10:16

15 Temmuz kahramanları için okul bahçelerine meyve ağacı projesi

Şerif Can Şerif Can
15 Temmuz kahramanları için okul bahçelerine meyve ağacı projesi

15 Temmuz destanının kahramanları için anlamlı bir proje başlatıldı. İstanbul Pendik’te hayata geçecek proje kapsamında her okulun bahçesine 251 şehit için meyve ağacı dikilecek. Dikilecek; muşmula, zeytin, vişne, elma, armut ve ayva gibi ağaçlara şehitlerin isimleri verilecek. Sosyal medyada Recep Bayram tarafından başlatılan projeye kısa sürede binlerce kişi destek verdi.

Pendik Belediyesi ve Kızılay Pendik Şubesi de projenin ortakları arasında yer alıyor. Milli duyguların yeşermesi için gerçekleştirilen proje gurbetçilerin de dikkatini çekti. Amerika'da ve Almanya'nın Duisburg, Stuttgart ve Dortmund gibi şehirlerinde yaşayan gurbetçiler de projeye destek veriyor. Türkiye'nin her yerine bu projeyi yaymak istediğini belirten Bayram, çocukların ülkeleri ile gurur duyması gerektiğini bu projeyle çocuklara milli duygu aşıladıklarını söyledi.

"PROJEYİ TÜRKİYE'YE YAYMAK İSTİYORUM"

Projenin sahibi Recep Bayram: "15 Temmuz şehitlerini unutturmamak için bu projeyi hazırladım. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için meyve ağacı dikelim istedim. Bu projemi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e anlattım. 'Şehitler için meyve ağacı dikmeyi düşünüyorum' dedim. 'Güzel bir fikir biz de destek veririz' dedi. Kızılay Pendik Şubesi de projeye destek vermek istedi. En büyük destek ise Amerika'daki ve Almanya'daki gurbetçilerden geldi. Yaklaşık bin Euro şimdiye kadar gönderdiler. Bu projeyi her sene başka bir şehirde yapmayı düşünüyorum. Bu yıl Pendik'te yapacağız diğer yıllarda Çorum'da, Sivas'ta ya da Doğu Anadolu bölgesinde bir okulda yapmayı düşünüyoruz."

"AĞAÇLAR OLGUNLAŞTIKÇA MİLLİ DUYGULAR YEŞERECEK"

Hedefinin milli bilinç aşılamak olduğunu belirten Bayram: "Bu projeyi okullarda yapmaya karar verdik. Çocuklar şehitleri, doğayı bilsin, kentine değer versin istedik. Muşmula, zeytin, vişne, elma, armut ve ayva gibi meyve ağaçları dikeceğiz. Çocuklar baktığında hem bu meyve ağaçlarını tanıyacaklar hem de şehitlerin ismini bu ağaçlara verdiğimiz için vatan uğruna mücadele eden büyüklerini anacaklar. Çocukların mutlaka yaşadıkları ülke ile gurur duyması lazım. İlkokul çağından başlayarak bu bilinci aşılamamız gerekiyor. Meyve ağaçları olgunlaştıkça çocuklarda da milli duygular yeşerecek" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK DESTEK GURBETÇİLERDEN

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan 43 yaşındaki gurbetçi Hakime Çubuk projeye verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Çubuk, "İlk aklıma hani vardı ya Peygamberimizin sözü; "Kıyamet kopsa bile son anda ağaç dikin" bu gelmişti. Bir de benim de çorbada tuzum olsun istedim" diye konuştu.

Stuttgart'ta yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Koçhan Aydın: "Şehitlerimize ve çevremize bizim de bir katkımız olsun istedik. Elimizden geldiğince eş ve dostlarımızdan yardım istedik. En başta bir insan olarak çevremizi koruyup gözetmemiz bize Allah'tan bir emanet ve lütuftur" dedi.

Amerika'da yaşayan 42 yaşındaki gurbetçi Ayşe Özcan ise: "Bu projeyle hem bizden sonra gelenlerin uzun yıllar ürünlerinden istifade edeceği meyve ağaçları dikmiş olacağız, hem de tabiata ve diğer canlılara çeşitlilik ve verimlilik açısından fayda sağlayacağız" dedi.

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15 Temmuz kahramanları için okul bahçelerine meyve ağacı projesi
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