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Giriş Tarihi: 12.7.2022 17:05 Son Güncelleme: 12.7.2022 18:49

15 Temmuz Kahramanları için ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı. 2016 yılından itibaren görüntülerin yer aldığı duygu yüklü belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak.

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15 Temmuz Kahramanları için ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı

15 Temmuz 2016, Cuma günü Türk Milletinin Milli İradesi ve bağımsızlığına yönelik hain darbe teşebbüsüne karşı kadını erkeği, yaşlısı genci tek yürek olup kurşunlara, bombalara, tanklara göğsünü siper etti.

15 Temmuz Kahramanları için ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı | Video

O gün bir milletin; vatanına, demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıktığı, benzersiz bir kahramanlık destanı yazdığı gün olarak tarihe geçti. O destanı Türkiye aşkından asla vazgeçmeyen ve gerisini hiç düşünmeyen milyonlarca koca yürek yazdı.

İşte o destanda vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin, kahraman gazilerin ve geride kalanların birbirinden farklı hikâyeleri, 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' adıyla belgesel oldu.

O GECENİN TANIKLARI ANLATIYOR

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişimini, tüm gerçekçiliği ile gözler önüne seren belgeselde, birbirinden çarpıcı röportajlar dikkat çekiyor.

Belgeselde, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Facetime bağlantısı kuran Gazeteci Hande Fırat'ın yanı sıra, birçok şehit ailesi ve gaziler ile röportajlar yer alıyor.

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık duygu dolu görsel bir arşiv niteliği de taşıyor.

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15 Temmuz Kahramanları için ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı
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