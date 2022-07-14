Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz kapalı yollar İstanbul Valiliği ile duyuruldu! 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 21:15

15 Temmuz kapalı yollar İstanbul Valiliği ile duyuruldu! 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

15 Temmuz kapalı yollar listesi için İstanbul Valiliği açıklaması takip ediliyor. Yarın askeri darbe girişiminin yıldönümü olacak ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorular arasında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanacak mı?” sorusu yer alıyor. Peki, 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, 15 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

15 Temmuz kapalı yollar İstanbul Valiliği ile duyuruldu! 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

İstanbul'da yarın kapalı olacak yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Araç sahiplerini ilgilendiren listede alternatif güzergahlar da yer aldı. Vatandaşlar 15 Temmuz kapalı yollar için araştırmalarını sürdürüyor. Fatih Saraçhane'de gerçekleşecek anma programı sebebiyle geçici olarak yarın İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listelendi. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapanacak mı? İşte cevabı…

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR I VALİLİK LİSTESİ

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan 15 Temmuz kapalı olan yerler şöyle sıralandı:

Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022

Kapanacak Yollar

1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)

2. İtfaiye Caddesi

3. Büyük Karaman Caddesi

4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti

5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak

6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak

15 Temmuz Alternatif Yollar

1. Atatürk Bulvarı

2. Akdeniz Caddesi

3. Balat Sahil Yolu

4. Vatan Caddesi

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15 Temmuz kapalı yollar İstanbul Valiliği ile duyuruldu! 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
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