15 Temmuz kapalı yollar İstanbul Valiliği ile duyuruldu! 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR I VALİLİK LİSTESİ

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan 15 Temmuz kapalı olan yerler şöyle sıralandı:

Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022

Kapanacak Yollar

1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)

2. İtfaiye Caddesi

3. Büyük Karaman Caddesi

4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti

5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak

6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak