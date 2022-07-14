15 Temmuz kapalı yollar İstanbul Valiliği ile duyuruldu! 15 Temmuz yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

İstanbul'da yarın kapalı olacak yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Araç sahiplerini ilgilendiren listede alternatif güzergahlar da yer aldı. Vatandaşlar 15 Temmuz kapalı yollar için araştırmalarını sürdürüyor. Fatih Saraçhane'de gerçekleşecek anma programı sebebiyle geçici olarak yarın İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listelendi. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapanacak mı? İşte cevabı…
15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR I VALİLİK LİSTESİ
İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan 15 Temmuz kapalı olan yerler şöyle sıralandı:
Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022
Kapanacak Yollar
1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)
2. İtfaiye Caddesi
3. Büyük Karaman Caddesi
4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak