Haberler Yaşam Haberleri 15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 | En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 14.7.2022 19:29 Son Güncelleme: 14.7.2022 19:29

15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 | En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Hain kalkışmada gerçek bir milli ruh göstererek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine geçit vermeyen şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Şehit ve gazilerimizin dualarla anılacağı bu anlamlı günde sevdiklerine, yakınlarına ve arkadaşlarına “15 Temmuz mesajları” göndermek isteyenler en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri için yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerine bu başlık altından erişerek Facebook, Twitter, Instagram ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz.

15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 | En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında vatan savunması için canını hainlere karşı siper eden şehit ve gazilerimiz bir kez daha saygı ve dualarla anılacak. Bu anlamlı günde yakınlarına ve dostlarına "15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

EN GÜZEL - RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri şöyle;

15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.


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15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 | En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri
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