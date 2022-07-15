15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında vatan savunması için canını hainlere karşı siper eden şehit ve gazilerimiz bir kez daha saygı ve dualarla anılacak. Bu anlamlı günde yakınlarına ve dostlarına "15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

EN GÜZEL - RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri şöyle;