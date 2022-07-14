15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 - Anlamlı, dualı, duygu dolu ve resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Yarın, Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükran için törenler düzenlenecek. Vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve duygularını paylaşmak için resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırıyorlar. İşte 2022 yılına ait en güzel resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri…