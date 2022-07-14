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Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 14.7.2022 11:53

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 - Anlamlı, dualı, duygu dolu ve resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

Resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri 2022 yayınlandı! Kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen bu hain girişimin bastırılmasının yıl dönümünde, Resimli 15 Temmuz Mesajları ve Sözleri ile günün anlam ve önemi paylaşılıyor, şehit ve gazilerimiz minnetle anılıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü Mesajları

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 - Anlamlı, dualı, duygu dolu ve resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Yarın, Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükran için törenler düzenlenecek. Vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve duygularını paylaşmak için resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırıyorlar. İşte 2022 yılına ait en güzel resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri…

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

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15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 - Anlamlı, dualı, duygu dolu ve resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri
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