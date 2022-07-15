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Giriş Tarihi: 15.7.2022 13:51 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:13

15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Muhsin Kiremitçi unutulmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hainler tarafından atılan bomba sonucu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi’nin (28) Konya’nın Seydişehir ilçesinde mezarı başında anıldı. Baba Hüseyin Kiremitçi komiser yardımcılığının ilk gününde şehadete eden oğlunun mezarı başında gururla dimdik durdu.

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15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Muhsin Kiremitçi unutulmadı

15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin hedeflerinden biride Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığıydı. Buraya yapılan bombalı saldırıda Konyalı Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi de şehadete erdi. Bugün hain darbe girişiminin 6'ncı yıldönümü. Komiser yardımcılığına başladığı ilk iş gününde gömleğinin düğmelerini bile iliklemeden koşarak görev yerine giden ve burada şehit olan kahraman Muhsin Kiremitçi Seydişehir ilçesinde bulunan kabri başında dualarda anıldı.

Burada yapılan programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile çok sayıda kişi katıldı. Baba Hüseyin Kiremitçi ise şehit oğlunun mezarı başında gururla dimdik durdu.

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15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Muhsin Kiremitçi unutulmadı
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