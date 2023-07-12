15 Temmuz şehidi özel harekatçı Aytekin’in babası: O hainler güneş yüzü görmesin

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Rabia Gizem ile Mehmet Gürkan Kuru'nun babası Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki Pekmezci Mahallesi'nde defnedildi. Şehit Aytekin Kuru'nun ismi, baba ocağı Adana'da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi. Şehidin babası Süleyman Kuru, evladını kaybetmesinin üzerinden 7. yıl geçmesine rağmen acısının bir an olsun dinmediğini söyledi. Polislik mesleği oğlunun çocukluk hayali olduğunu söyleyen baba Süleyman Kuru, "Aytekin, hayalini gerçekleştirmişti. Arada sıra da bize 'Şehit olursam ne yaparsınız?' diyordu. İçinden geçiyormuş demek ki…" dedi.