15 Temmuz Şehidi Samet Uslu’nun ailesi 8.yıl dönümünde oğullarının kabri başında dualar etti

FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin silahından çıkan kurşunla 26 yaşında şehit düşen Samet Uslu'nun ailesi oğullarının şehadete ermesinin 8.yıl dönümünde kabri başına gitti. Oğullarının mezarı başında gözyaşlarıyla dua eden anne Gönül Uslu, "Oğlum, devletine milletine bağlı, vatan sevdalısı bin insandı. O kara gecede arkadaşları arayıp, 'hainlere fırsat vermeyelim dedi ve arkadaşlarıyla koşarak köprüye gitti. Halbuki oğlum o gece arkadaşlarıyla şehadete koştu. 8 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor. Mezarı başına gelip, dua ediyorum, onunla dertleşiyorum. Odasındaki kıyafetlerini ve eşyalarını saklıyorum. Gömleğini, pantolonunu kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum. Oğlumu, kınalı kuzumu çok özledim. Şehit annesi olmak benim için büyük bir gurur. Allah devletimizi, milletimizi korusun" dedi.

SON KEZ KONUŞTUM, SABAHA KARŞI ŞEHADET HABERİ GELDİ

Oğlunun mezarı başında gözyaşlarıyla dua eden baba Hüseyin Uslu, "Samet'im,15 Temmuz akşamı çalıştığı işten eve geldi. Hainlerin darbe girişimini görünce arkadaşlarını arayıp, köprüye gidelim, vatanımız için mücadele verelim" demiş. Arkadaşlarıyla 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne koştu. Gece 01'de beni telefonla aradı. Uyuyorduk. Bana, 'baba Türkiye ayağa kalktı, ne yapıyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

Bende 'oğlum ne oluyor, sen neredesin, ne yapıyorsun' dedim. Onunla konuşurken etraftan silah sesleri geliyordu. Sonra telefonu kapandı, ona ulaşamadık. Sabaha karşı ise oğlumun şehadet haberi geldi. Oğlum, vatanını, milletini, devletini seven bir insandı. Vatanı için koşarak şehadete gitti. Oğlumun şehadete ermesinden 8 yıl geçti. Onunla sadece o gece son kez konuştum. Ölüm yıl dönümde annesiyle birlikte mezarına gelip, onunla hasret gideriyoruz. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.