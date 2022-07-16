15 Temmuz şehidinin ailesi unutulmadı

Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eski Camii'nde, 15 Temmuz şehitlerinin ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yaparak vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasını dinleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri, daha sonra mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe başladı. Binlerce kişi, Atatürk Meydanı'na kadar demokrasi için yürüdü. Şiirler okundu, video-film gösterimleri izletildi, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Mehter takımı gösterilerini sergiledi. 00:13 itibarıyla sela okundu. Su sporları gösterisi yapıldı.

ŞEHİDİN PORTRESİ TAKDİM EDİLDİ

Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konakladığı otele düzenlenen saldırı esnasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ailesi ziyaret edildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, beraberinde Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in ailesini ziyaret etti. Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı portre takdim edildi.