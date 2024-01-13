15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı

KARŞI ŞERİTTE 2 AYRI KAZA DAHA

Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında, karşı istikamette yavaşlayan trafikte ilerleyen taksiye, arkadan gelen minibüs çarptı. Ekipler, bu kazaya müdahale ederken aynı şeritte yaklaşık 30 metre mesafede başka bir kaza daha oldu. Burada da 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazalarda 1 kişi yaralanırken olay yerine takviye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.