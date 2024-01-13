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Giriş Tarihi: 13.1.2024 12:02 Son Güncelleme: 13.1.2024 13:57

3 ayrı zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Alkollü sürücünün neden olduğu 3 ayrı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. 10 aracın karıştığı kaza sonrası köprü bir saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
3 ayrı zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

İstanbul'da saat 03.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası çıkışında alkollü olduğu öğrenilen sürücü C.A'nın hakimiyetindeki otomobil, N.B.'nin kullandığı taksiyle çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen ve kaza nedeniyle oluşan trafikte yavaşlayan 3 aracın daha zincirleme kazaya karışmasıyla 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan takside sıkışan şoför N.B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.

KARŞI ŞERİTTE 2 AYRI KAZA DAHA

Alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme kazalarda ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında, karşı istikamette yavaşlayan trafikte ilerleyen taksiye, arkadan gelen minibüs çarptı. Ekipler, bu kazaya müdahale ederken aynı şeritte yaklaşık 30 metre mesafede başka bir kaza daha oldu. Burada da 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazalarda 1 kişi yaralanırken olay yerine takviye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KÖPRÜ, BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen 3 ayrı kaza nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü kademeli olarak trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi | Video

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3 ayrı zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı
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