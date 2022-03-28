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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:31

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay! Arabanın kapısını açıp atlamak istedi

İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şok olay! Arabanın kapısını açıp atlamak istedi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın kapıyı açarak araçtan atlamak istedi. Araç içerisinde bulunanları kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay! Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki otomobilden atlamak istedi | Video

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay! Arabanın kapısını açıp atlamak istedi
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