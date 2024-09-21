15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Hanzala pankartı

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Vakıf Başkanı, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, "Yaklaşık bir yıla yakın süredir Siyonist rejim, Gazze'de masumları, çocukları, yaşlıları, nefes alan neredeyse her türlü canlıyı korkunç bir şekilde öldürüyor. Bu süre içerisinde 40 bin insan öldürüldü. Bizler sanatçısından, esnafına kadar hepimiz Gazze'de yapılan bu korkunç soykırıma karşı durmak zorundayız." dedi. Kaçan, bu soykırımın unutulmaması adına elden ne geliyorsa yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Bizler Yeni Sanat Vakfı olarak, 'Unutmamak üzerine bir şeyler yapalım' dedik. Hem sembol haline gelmiş Hanzala'nın resmini Filistin bayrağının üzerinde kullanarak hem de 'Çok Yaşa Gazze' diye bir sloganla bayrak yapıp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmak istedik."