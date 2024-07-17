15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatmıştı... Tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Resul Can Çatı'nın (26), 14 Haziran günü bomba süsü verilmiş düzenek ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yolu trafiğini kapattığını, kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğunu ve halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suretiyle tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtti.

BOMBA DÜZENEĞİ KURMUŞ

İddianamede ifadesine yer verilen Resul Can Çatı "Bomba süsü verilmiş düzeneği kendim yaptım, amacım da trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkat çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim." dedi. Sanığın Çatı'nın, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı katıldı. Sanık Çatı savunmasında, "Daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğümden dolayı bu duruma üzülmüştüm. Bundan dolayı dikkat ekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım" diyerek kastının trafik güvenliğini tehlikeye sokmak olmadığını söyledi. Daha önce özel bir hastanede psikiyatrik tedavi gördüğünü belirten sanık, "Doktor bana düzenli kullanmam için ilaç verdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BAZEN MANTIKSIZ HAREKETLERİ OLUYORDU"

Sanığın annesi Gülay Çatı tanık olarak dinlendi. Anne ifadesinde, oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü, bazen mantıksız hareketlerde bulunduğunu ve doktorum bipolar teşhisi koyduğunu anlattı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına, gerekli kurumlardan sanığın tedavisine ilişkin dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine ayrıca cezai ehliyeti için rapor alınmak üzere ATK'ya sevk edilmesine karar verdi.

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