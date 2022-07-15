15 Temmuz şehitleri Adana’da anıldı

Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 günü yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminde vatan toprağını korumak için gözlerini kırpamadan canlarını feda eden 251 şehit için ülke genelinde anma programı düzelendi. Vatan kahramanları şehadet şerbetini içmelerinin 6. yıl dönümünde de kabirleri başında anıldı. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Adanalı şehitleri kabirleri başında ziyaret ederek dua etti.

ŞEHİT İKİZ KARDEŞLER

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve kent protokolünün ilk durağı Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'ndaki şehitlikte kabirleri bulunan polis memuru Ahmet ve ikizi Mehmet Oruç kardeşler oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Adana Valisi Elban, daha sonra ikiz şehitlerin babası Ali Oruç'la birlikte kabirlere karanfil bıraktı. Vali Elban daha sonra Asri Mezarlık'taki Piyade Uzm. Çvş. Halit Yaşar Mine'nin daha sonrada Buruk Mezarlığı'nda kabri bulunan polis memuru Yunus Uğur'un kabrini ziyaret ederek dua etti.

CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE

Adana Valisi Süleyman Elban, "15 Temmuz akşamı ülkemiz, millet olarak tarihimizde yaşamadığımız haince bir kalkışmayı yaşadı. Biz ülke olarak hep dışardan saldırılara alışığız. Devletimizi yıkmak için birçok saldırı gördük tarihimiz de ama ilk kez kendi içimizde bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu kalkışmayı millet olarak güçlü liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bertaraf ettik. Canını hiçe sayıp gözünü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğruna feda etmeye hazır bir çok kahraman evladın fedakarlığı sayesinde bu bela defedildi. Bunu def ederken maalesef 251 şehidimiz oldu. Onlara kıyamete kadar minnettarız. İnşallah bir daha bu millet 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşamaz diye temenni ediyorum" diye konuştu.

"EMİR VERİRSE YİNE BU CANLAR FEDA OLSUN"

İkiz şehit kardeşlerin babası Ali Oruç, "Yine 15 Temmuz geldi. Biliyorsunuz üzücü bir günümüz. Bugünleri aslında anmak güzel bir şey ama bizim de yaralarımız tazeleniyor. Yine de sağ olsun devletimiz hep yanımızda burada bizlere destek veriyorlar. Devletimizi seviyoruz. Devletimizin arkasındayız Sayın Cumhurbaşkanımız emir verdiğinde yine bu canlar feda olsun. Onun için Allah'ım bugünleri bir daha yaşatmasın buradan tüm şehitlerimize rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.