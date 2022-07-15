15 Temmuz ve Manşetler Sergisi

Sergide darbecilerin kirli planlarının nasıl çökertildiği gazete manşetleriyle anlatıldı. Basın İlan Kurumu 16-17-18 Temmuz 2016 tarihlerinde yayınlanan yaygın ve yerel gazetelerin manşetlerini, darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi hafızalarda tazelemek adına Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılan sergide İstanbulluların ilgisine sundu.15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında yer alan Türk basını, yayınları ve attığı manşetlerle psikolojik üstünlüğün ele geçirilmesinde, morallerin yükseltilmesinde büyük rol oynadı. BİK, darbenin birinci yıl dönümünde basın tarihinin yüz akı manşetlerinin atıldığı o döneme ait 31 yaygın ve 478 yerel gazete kapak sayfasını "15 Temmuz ve Manşetler" adlı prestij eserde bir araya getirdi.

SERGİ BU GECEYE KADAR AÇIK OLACAK

Önceki yıl dönümlerinde Anadolu'nun faklı köşelerinde şehrin yerel gazetelerinin manşetlerini sergileyen BİK, darbe girişiminin altıncı yılında direnişin kahramanı basınımızın attığı çarpıcı manşetleri bu kez İstanbullularla buluşturdu. Çok sayıda yaygın ve yerel gazetenin manşetlerinden oluşan sergi, bugün saat 23.59'a kadar ziyarete açık olacak.