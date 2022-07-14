Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da otoyollar, köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cuma ulaşım bedava mı, toplu taşıma ücretli mi?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 14:30

15 Temmuz’da otoyollar, köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cuma ulaşım bedava mı, toplu taşıma ücretli mi?

15 Temmuz resmi tatiller arasında yerini almaktadır. Her sene olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu noktada; “15 Temmuz’da otoyollar, köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cuma ulaşım bedava mı, toplu taşıma ücretli mi?” sorularına yanıt aranıyor. Peki; yarın toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?

15 Temmuz’da otoyollar, köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cuma ulaşım bedava mı, toplu taşıma ücretli mi?

"15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı yarın için en önemli konulardan bir tanesi oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil takvimi arasında yerini aldığından ulaşımın ücretsiz olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Peki; 15 Temmuz'da otoyollar, köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cuma ulaşım bedava mı, toplu taşıma ücretli mi? İşte yanıtı!

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu hafta Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi sebebiyle 9-10-11 ve 12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Aynı hafta içerisinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kabul edildiği için toplu taşıma ücretsiz olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."

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15 Temmuz’da otoyollar, köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cuma ulaşım bedava mı, toplu taşıma ücretli mi?
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